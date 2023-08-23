تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 605 شاحنات و150 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 327 شاحنة و93 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 278 شاحنة و57 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما تغادر العبارة امل بينما شهد الميناء بالأمس وصول العبارة امل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 135 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها .

