قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لهدم منزلي فلسطينيين في الخليل

دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لهدم منزلي فلسطينيين تحت مزاعم بقيامهما بقتل مستوطنة في هجوم وقع قرب مستوطنة كريات أربع يوم الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات دخلت الخليل فجر الأربعاء لمعاينة المنزلين قبل هدمهما.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أمس الثلاثاء: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينيين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل التي أدت إلي مقتل مواطنة إسرائيلية، وإصابة مواطن آخر".