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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لهدم منزلي فلسطينيين في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلية
قوات الاحتلال الإسرائيلية
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دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، استعدادا لهدم منزلي فلسطينيين تحت مزاعم بقيامهما بقتل مستوطنة في هجوم وقع قرب مستوطنة كريات أربع يوم الاثنين الماضي، بحسب ما ذكرت “روسيا اليوم”.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القوات دخلت الخليل فجر الأربعاء لمعاينة المنزلين قبل هدمهما.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أمس الثلاثاء: "في نشاط استخباري وعملياتي مشترك بقيادة جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تم الليلة الماضية اعتقال فلسطينيين من سكان الخليل بشبهة تنفيذهما عملية إطلاق النار يوم أمس في منطقة جنوب جبل الخليل التي أدت إلي مقتل مواطنة إسرائيلية، وإصابة مواطن آخر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزلي فلسطينيين الخليل