بالصور.. مصادرة 1400 حالة إشغال متنوعة في الجيزة

استمرت حملات قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ؛ وذلك برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام وبمشاركة غطاء امني بقياده ، وتحت غطاء أمنى بقيادة الرائد احمد نعمان قائد شرطة المرافق بالهرم، وذلك لضبط الشارع وتوفير حرم آمن لسير المواطنين، واستهدفت الحمله بعض المحلات والكافيهات المخالفه ،لمتابعة انتظام غلق المطاعم والكافيهات والمحال التجارية وفقا لمواعيد الغلق الرسمية، مع خفض مستوى الإضاءة أثناء فترات العمل وتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية؛ لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي تشهدها البلاد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ



كما تمكنت الحملة من مصادرة عدد 1400 حاله اشغال متنوعه عباره عن كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات ودراجات بخاريه ، وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للشارع بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة ورصد مخالفات المحال والمقاهى ورفع الإشغالات ومنع التعديات.



