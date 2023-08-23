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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ساليفان: متأكدون من دعم الكونغرس الأمريكي طلب بايدن بشأن دعم كييف بمزيد من الأموال

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، الثلاثاء، عن ثقته في أن الكونغرس سيدعم طلب الرئيس جو بايدن تخصيص أموال إضافية لدعم أوكرانيا عسكريا.

 

وقال ساليفان خلال إفادة صحفية: "نحن على ثقة بأن الكونغرس الأمريكي سيدعم طلب الرئيس جو بايدن لدعم أوكرانيا، وذلك بالرغم من وجود بعض الأصوات المنشقة المنادية برفض الطلب، إلا أننا نعتقد أنه لا يزال هنالك أساس قوي داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدعم سياستنا بشأن أوكرانيا".

 

وشدد ساليفان على أنه في المناصب الرئيسية في مجلسي النواب والشيوخ هناك دعم قوي من الجمهوريين والديمقراطيين للحفاظ على مسار واشنطن الحالي.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا عسكريا