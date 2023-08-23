المدير التنفيذي للزمالك: سنلبي طلبات المدرب أوسوريو

قال حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، إن اللجنة الثلاثية التي تدير النادي الأبيض ستعقد جلسة مع مدرب الزمالك الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خلال ساعات قليلة.

أضاف موسي في تصريحات إعلامية، سنلبي جميع طلبات أوسوريو وسنوفر له المناخ الجيد لتقديم كل ما لديه فنيا مع الفريق، حتي يعود الفريق للطريق الصحيح، والنادي متمسك باستمرار المدرب وعدم إجراء أي تغيير بالجهاز الفني .

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعا تدير النادي مؤقتا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسى مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراع شرس على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وسليمان وهدان وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.