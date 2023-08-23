المدير التنفيذي للزمالك: زيزو لن يرحل وسنجدد عقد فتوح

أكد حسن موسي المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو نجم الفريق لن يرحل للاحتراف، وسيكمل عقده مع الزمالك مع ترضيته ماليا خلال الفترة القليلة المقبلة.

أضاف موسي في تصريحات إعلامية، سنعقد جلسة مع أحمد فتوح ايضا في الفترة المقبلة من أجل توقيع عقود تجديده، لأن النادي لن يسمح برحيله.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعا تدير النادي مؤقتا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراع شرس على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وسليمان وهدان وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.