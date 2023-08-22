رونالدو يقود النصر لفوز مستحق على شباب الأهلي بدوري الأبطال

حقق فريق النصر السعودي، فوزا مستحقا على نظيره شباب الأهلي الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك في إطار الملحق المؤهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.



أحرز رباعية النصر كل من أندرسون تاليسكا "هدفين" في الدقيقتين 11 و90 وسلطان الغنام في الدقيقة 88 ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 90+5، في حين، سجل ثنائية شباب الأهلي، حيي الغساني في الدقيقتين 18 و46.

بهذا الانتصار، يحجز النصر السعودي، مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعدما بدأ موسمه الجديد بشكل متعثر في الدوري السعودي بعدما خسر أول مباراتين أمام فريقي الاتفاق والتعاون.