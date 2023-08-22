الزراعة: تصدير 1.9 مليون طن من الموالح وفتح أسواق جديدة.. فيديو

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي تولى الدولة اهتماما كبيرا في التوسع لزيادة إنتاجه، من خلال إعادة الدورة الزراعية خاصة في محصول القمح.

وقال “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن كمية التقاوي المعتمدة من القمح تكفى لزراعة لأكثر من 4 مليون فدان الموسم المقبل، كما أنه تم جمع نحو 250 ألف طن تم جمعهم الموسم الماضي من أفضل الأنواع الجيدة خاصة في ظل العديد من التغيرات المناخية.

وأضاف أنه تم استنباط أنواع وتقاوي جديدة للقمح عادت بالنفع على زيادة إنتاج فدان القمح ليصل لـ18 أردب مقارنة بـ10 أردب في عام 2010.

وتابع: الأولوية هي خدمة المزارع وتطبيق الدورة الزراعية سيعود بالنفع على الدولة والمزارع، وسيتم تحديد سعر القمح وسيكون مناسب للفلاح.

وأوضح القرش، أن هناك حوافز للفلاحين الملتزمين بتطبيق الدورة الزراعية، وتوريد محصول القمح نهاية الموسم.

ولفت إلى أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة الموسم الحالي، وهناك رغبة لتعظيم مساحة الأرز المنزرعة، كما أن الدولة قامت بتسعير القطن بسعر محفز للفلاحين لتشجيعهم على زراعته.

وأشار إلى أن هناك زيادة 755 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية، وتم تصدير 1.9 مليون طن من الموالح، وتم فتح أسواق جديدة، بجانب أكثر من 100 سوق مستورد للمحاصيل المصرية.