لافروف: الدبلوماسية بين الأحزاب لها دور متزايد الأهمية في ظل تصرفات الغرب

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الوضع العالمي صار أكثر تعقيدًا بسبب تصرفات الغرب الهدامة؛ مما يجعل دور الدبلوماسية بين الأحزاب ذا أهمية متزايدة.

وقال لافروف، أمام المنظمين والمشاركين في المؤتمر الدولي لأعضاء أجنحة الشباب في روسيا، "اليوم، وقد صار الوضع في العالم أكثر تعقيدًا بسبب الموقف المدمر للدول الغربية، فإن جهود القادرين على تقديم مساهمة مفيدة في وضع استراتيجيات بناءة للتنمية الدولية مطلوبة بشدة. وهنا، تبرز الأهمية المتزايدة للدبلوماسية بين الأحزاب، بما في ذلك بعدها الشباب".

وأضاف لافروف، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية: "من المشجع أن الهياكل السياسية الروسية أقامت اتصالات تجارية مع العديد من الأطراف الأجنبية، وهي في حوار مستمر مع نظرائها في جميع أنحاء العالم، والنطاق الواسع للمشاركين في المؤتمر يثبت ذلك".

وأكد لافروف أن هذا الاجتماع يُعقد قبيل مهرجان الشباب العالمي المقرر إقامته في مدينة سوتشي الروسية عام 2024، مضيفًا: "أتوقع أن يشارك الكثير منكم أيضًا في هذا المنتدى الدولي الكبير".

وفي سياق آخر، اتهمت السفارة الروسية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية تسهم في تصعيد النزاع في أوكرانيا من خلال أفعالها، تعليقًا على تصريحات السفير الأوكراني بشأن تسليم دفعة من صواريخ SCALP بعيدة المدى إلى كييف من فرنسا.

وذكرت السفارة، في بيان نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "ما كشفه السفير الأوكراني لدى فرنسا فاديم أوملشينكو، حول الدعم العسكري الفرنسي لكييف، وكذلك خطط زيادته، هو تأكيد للحقيقة القاسية المخالفة للبيانات الرسمية التي تردد أن فرنسا ليست طرفًا في الصراع، لكنها منخرطة فيه بشكل مباشر. ومن خلال أفعالها، فهي لا تساهم في التسوية بل في تصعيد الموقف".

يُذكر أن السفير أوميلتشينكو صرح في وقت سابق بأن فرنسا زودت كييف بدفعة تجريبية من صواريخ جو-أرض بعيدة المدى من طراز SCALP وتسليمها سيستمر.