«100 يوم صحة».. انطلاقة جديدة لاستكمال نجاحات المبادرات الرئاسية

أكثر من 145 مليون خدمة صحية استفاد منها 90 مليون مواطن، تلك كان حصاد الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية التى أطلقتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الأخيرة، ولعل ذلك النجاح الذى حققته المبادرات الرئاسية دفع الحكومة المصرية لإطلاق حملة « 100 يوم صحة »، والتى لاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين، حيث حققت بحسب أحدث بيان صادر عن وزارة الصحةفي 18 أغسطس 2023 نحو 21 مليون خدمة صحية خلال 55 يوما فقط منذ إطلاق الحملة في 25 يونيو الماضى.

نجاحات بالأرقام

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن « 100 يوم صحة »، قدمت ٢٠.٧٦٩.١٣٤ خدمة صحية خلال ٥٥ يوما منذ انطلاقها، وخلال يوم واحد ١٨ أغسطس الجارى، تم تقديم ١٦٨ ألفا و٧١٩ خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة.

وتضمنت الخدمات التى قدمتها حملة « 100 يوم صحة » ٧ آلاف و١٩٣ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ١٨ ألفا و٢٨٥ خدمة.

وضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، قدمت الحملة خدمات صحية لـ٤٣٨ طفلا، فيما قدمت ٢٦ ألفا و٤٦١ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

فيما قدمت الحملة ٤٣٣ خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و٣٣٢ خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ٢٢٢١ مواطنا.

وبلغ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ ١٢ ألفا و٤٣٤ منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ٢٥ ألفا، و٨٣١ زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، ٦٠ ألفا و٤١٩ طفلا.

كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو ٤٧ ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

مبادرات صحية لا تنتهي

وتولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بصحة المصريين بهدف الاستثمار فى العنصر البشرى الذى يعد ركيزة رئيسية من ركائز مستقبل مصر، ومطلع الشهر الجارى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.

ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى القطاع الصحى ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما فى ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية فى العالم فى مكافحة السرطان.

مصر مركز عالمي لعلاج الأورام

وتسعى مصر من خلال المشروع إلى التحول لتصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومى باعتباره واحدا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة فى توفير أسرة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التى تم تقديمها فى إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالى الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من ١٤٥ مليون خدمة استفاد منها ٩٠ مليون مواطن.

١٤ مبادرة رئاسية للارتقاء بصحة المصريين.. 145 مليون خدمة صحية استفاد منها 90 مليون مواطن من خلال المبادرات الصحية

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلقت مصر ١٤ مبادرة رئاسية صحية، جاءت ضمن جهود الدولة المصرية للاهتمام بصحة المصريين، من أجل توفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، والتى نجحت خلال الفترة الأخيرة فى تحقيق معدلات غير مسبوقة، سواء الكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية، إذ استطاعت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تقديم خدمات الفحص والتوعية الصحية لـ٣٤ مليونا و٧٢٤ ألفا و٨٦٦ سيدة من المستهدفات، كما جرى فحص ١.٧ مليون طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى بالمجان.

وكانت من أبرز المبادرات الرئاسية الصحية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المكبر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، ومبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، ومبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى فى طلبة المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة المرأة والجنى، ومبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلى، مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار فى مقدمى الخدمات الصحية، ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ومبادرة رئيس الجمهورية لقوائم الانتظار، ومبادرة رئيس الجمهورية لرعاية كبار السن.

١٤٥ مليون خدمة صحية للمواطنين

وبلغ إجمالى الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من ١٤٥ مليون خدمة استفاد منها ٩٠ مليون مواطن، حيث شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحى، حيث كانت البداية من القانون المصرى المادة ١٨ لدستور ٢٠١٤، والذى نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن ٣٪ من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.

ولعل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة ١٠٠ مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذى استفز القطاع الصحى لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائى للعينات فى عام ٢٠٠٨ أن نسبة انتشار المرض فى مصر تقدر بنحو ٩٪ من إجمالى عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص ما يقرب من ٧٠ مليون مواطن، ووضعت ٢.٥٪ مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفى عام ٢٠٠٨م تم دمج كل من الفحص الروتينى والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدى الحياة.

المبادرات الرئاسية تخفض الإنفاق الشخصى على العلاج

وانعكست المبادرات الرئاسية على خفض الإنفاق الشخصى على العلاج، حيث ساهمت به المبادرات الرئاسية، وحزم الإصلاح الصحى فى خفض الإنفاق الشخصى على العلاج، والرعاية الصحية، خاصة بعد توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، بداية من الفحص والتحليل، وحتى صرف الدواء، وفى المقابل زاد الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وكشف تقرير الحسابات القومية للصحة فى مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية عن تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة من ٦٢.٧ إلى ٥٩.٣٪، مشيرا إلى انخفاض نسبة الإنفاق الشخصى على الصحة بنسبة ٤٧.٩٪ بمحافظة بورسعيد، كإحدي نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى أول عام من التطبيق وهو ما يعد نقلة نوعية فى الدراسات الصحية.

وكشف التقرير عن زيادة معدل الإنفاق على الفرد فى الصحة بنسبة ١٣٪، كما أوصى التقرير بضرورة ترشيد استخدام الأدوية بالتوازى مع تطوير الصناعات الدوائية، منوها إلى حجم المشكلات المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الأدوية بما فيها التأثير الكبير على معدل الإنفاق فى هذا القطاع والذى يمثل ٣٣٪.

وسلط التقرير الضوء على أهمية زيادة الإنفاق الحكومى على قطاع الرعاية الأساسية، والاهتمام بالإنفاق الحكومى على خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أهمية دعم القطاع الخاص كشريك أساسى، مع الحفاظ على احتياطى استراتيجى قومى مشيرا إلى أن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتى فى ضوء الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحى واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

أطباء: المبادرات الصحية.. طفرة نوعية فى الارتقاء بصحة المصريين

«بدران»: مبادرات الصحة تُعد استثمارًا فى المستقبل.. وتؤدى إلى زيادة الإنتاجية «خورشيد»: الخدمات أصبحت أقرب للمواطنين من أى وقت مضى.. و«100 يوم صحة» تَلقى إقبالًا غير مسبوق

أشاد العديد من الأطباء بجهود الدولة في الاستثمار في صحة المواطنين، وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وكذلك حملة "١٠٠ مليون صحة" والتي تأتي استكمالًا لجهود الارتقاء بصحة المصريين.

وفى هذا الشأن، قال الدكتور مجدى بدران، أستاذ المناعة والحساسية، إن حملة ١٠٠ يوم صحة تعد استمرارا لجهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية فى مجال الصحة العامة للمواطنين والتى بدأت بمبادرة ١٠٠ مليون صحة، وتواصلت بالعديد من المبادرات المتخصصة لطلاب المدارس والمرأة المصرية وغيرها، وتلك المبادرات أحدثت طفرة فى الارتقاء بصحة المصريين.

وأضاف بدران فى تصريحاته لـ«البوابة» أن المبادرات الصحية المتواصلة مبتكرة وذات أهمية بالغة، وتكشف عن إدراك القيادة السياسية فى مصر والحكومة لأهمية الاهتمام بالصحة والتى تعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وتشكل استثمارا فى المستقبل.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن توفير خدمات صحية على أعلى مستوى يجعل من المواطنين عناصر منتجة تدفع عجلة الإنتاج وتتحول إلى كوادر وعناصر بشرية تدعم سوق العمل وبالتالى زيادة الإنتاجية والعودة بالنفع على الاقتصاد القومى.

من جهته، أكد الدكتور محمد خورشيد، استشارى الجهاز الهضمى، إن الهدف من حملة ١٠٠ يوم صحة هو تقريب الخدمات الصحية بالإضافة إلى أنها تخدم جميع القطاعات الصحية فهمى تقدم جميع الخدمات التى قدمتها سابقا ١٤ مبادرة رئاسية على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خورشيد، فى تصريحاته لـ«البوابة» أن الخدمات أصبحت أقرب للمواطنين من أى وقت مضى، ولم يعد يقتصر تقديم الخدمات الصحية على ٥ آلاف وحدة صحية أو ٧٠٠ مستشفى على مستوى الجمهورية، بل إن السيارات الطبية المجهزة التابعة لحملة ١٠٠ يوم صحة لا تخلو منها أى مدينة أو قرية بشكل دورى، جنبا إلى جنب مع حملات التوعية اليومية.

وتابع: «حملات التوعية التى استفاد منها نحو ٤٧ ألف مواطن حتى الآن من خلال الحملة، تشكل ركنا مهما فى التوعية من الأمراض والإجراءات الوقائية ضد الأمراض والأوبئة، هناك إقبال كبير على العيادات المتنقلة لوزارة الصحة التابعة لحملة ١٠٠ مليون صحة والتى تقدم خدمات الكشف والأشعة والتحاليل الطبية».

أما الدكتور أشرف عقبة، استشارى الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، فقال إن إطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة تعد أفضل استمرار للمبادرات الصحية التى أطلقتها مصر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عقبة أن الحملة لها دور بارز فى الاكتشاف المبكر للأمراض وهى نقطة غاية فى الأهمية نظرا لأن التشخيص المبكر للأمراض يسهم بقوة فى العلاج من الأمراض على اختلاف أنواعها، والتقليل من المضاعفات والوقاية من المشكلات التى تترتب على اكتشاف المرض متأخرا والتى تؤثر على خطة العلاج.

وتابع: «تنوع التخصصات التى تشملها الحملة جعلتها تغطى قطاعا كبيرا من المواطنين، حيث شملت الأطفال والكشف عن السمع والبصر والسمنة والتقزم، وكذلك البرامج الصحية الخاصة بصحة المرأة، وغيرها من التخصصات التى تشملها الحملة».

كل ما تريد معرفته عن حملة «١٠٠ يوم صحة»