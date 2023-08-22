نيابة حلوان تطلب تحريات عن عصابة الاتجار في الهيروين

طلبت نيابة حلوان، تحريات المباحث حول ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص يتاجر في مادة الهيروين المخدر، بدائرة القسم.

كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجح ضباط قسم شرطة حلوان، في ضبط (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.