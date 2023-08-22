بعد رحيل مرتضى.. أحمد سليمان: الزمالك عاد لأبناء النادي

قام أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك الأسبق، بتجديد الاشتراك السنوي الخاص به داخل النادي وذلك بعد رحيل مرتضي منصور .

كتب سليمان عبر حسابه بفيس بوك اليوم الثلاثاء، عودة الروح الى الجسد، هذا ما كنا نتمناه نادى الزمالك للجميع، بمنتهى السهولة واليسر ..تم سداد الاشتراك السنوى للنادى، وأصبح النادى يستقبل كل ابناؤه فى مظاهرة حب ليس لها مثيل، كل الشكر للقائمين على تنفيذ خارطة الطريق، وكل الدعم والمساندة للجنة المؤقتة وتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، عاش نادي الزمالك لكل جماهيره وأعضائه.

تجديد اشتراك أحمد سليمان السنوي

كان قد تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية تدير النادي مؤقتا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشرف على انتخابات الزمالك المقبلة لجنة من وزارة الرياضة تناقش طلبات المتقدمين للترشح وتراجع أوراقهم ثم تكرر قبول ترشحهم أو رفضها.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراع شرس على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وسليمان وهدان وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح سيجهز قائمة نارية.