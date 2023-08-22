الخماسى الحديث يحقق ذهبية التتابع رجال فى بطولة العالم بإنجلترا

نجح الثنائي أحمد أشرف، ومعتز وائل لاعبا المنتخب الوطنى للخماسى الحديث، في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للخماسي والمقامة في بريطانيا خلال الفترة من 21 الى 28 أغسطس الحالي، في منافسات التتابع رجال بعد حصولهم على 1467 نقطة.

وجاء في المركز الثاني الزوجي المجري برصيد 1463، فيما جاء في المركز الثالث الثنائي من كوريا برصيد 1462.

فيما افتتح المنتخب الوطنى ميداليات التتويج بعد حصول الثنائي أميرة قنديل وملك إسماعيل، على الميدالية الذهبية بعد حصولهم على إجمالي 1315 نقطة.

وتضم قائمة مصر 10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات)، واللاعبون هم "أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد"، واللاعبات هن "سلمى ايمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل".

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من رؤوف حسام مديرا فنيا وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر اخصائيا للتغذية ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.