«100 يوم صحة».. انطلاقة جديدة لاستكمال نجاحات المبادرات الرئاسية..21 مليون خدمة صحية قدمتها الحملة خلال 55 يومًا من انطلاقها

أكثر من 145 مليون خدمة صحية استفاد منها 90 مليون مواطن، تلك كان حصاد الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية التى أطلقتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار السنوات الأخيرة، ولعل ذلك النجاح الذى حققته المبادرات الرئاسية دفع الحكومة المصرية لإطلاق حملة «100 يوم صحة»، والتى لاقت إقبالا كبيرًا من المواطنين، حيث حققت بحسب أحدث بيان صادر عن وزارة الصحةفي 18 أغسطس 2023 نحو 21 مليون خدمة صحية خلال 55 يوما فقط منذ إطلاق الحملة في 25 يونيو الماضى.

نجاحات بالأرقام

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن «١٠٠ يوم صحة»، قدمت ٢٠.٧٦٩.١٣٤ خدمة صحية خلال ٥٥ يوما منذ انطلاقها، وخلال يوم واحد ١٨ أغسطس الجارى، تم تقديم ١٦٨ ألفا و٧١٩ خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة.

وتضمنت الخدمات التى قدمتها حملة «١٠٠ يوم صحة» ٧ آلاف و١٩٣ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -فى أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة ١٨ ألفا و٢٨٥ خدمة.

وضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة، قدمت الحملة خدمات صحية لـ٤٣٨ طفلا، فيما قدمت ٢٦ ألفا و٤٦١ خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.

فيما قدمت الحملة ٤٣٣ خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و٣٣٢ خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ٢٢٢١ مواطنا.

وبلغ عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ ١٢ ألفا و٤٣٤ منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات ٢٥ ألفا، و٨٣١ زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، ٦٠ ألفا و٤١٩ طفلا.

كما قدمت الحملة خدمات التوعية والتثقيف الصحى لنحو ٤٧ ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين إلى تلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

مبادرات صحية لا تنتهي

وتولى الدولة المصرية اهتماما بالغا بصحة المصريين بهدف الاستثمار فى العنصر البشرى الذى يعد ركيزة رئيسية من ركائز مستقبل مصر، ومطلع الشهر الجارى اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية.

ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى القطاع الصحى ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع، بما فى ذلك مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية فى العالم فى مكافحة السرطان.

مصر مركز عالمي لعلاج الأورام

وتسعى مصر من خلال المشروع إلى التحول لتصبح مركزا عالميا متطورا لتشخيص وعلاج الأورام، فضلا عن مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية، بالإضافة إلى إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومى باعتباره واحدا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة فى توفير أسرة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التى تم تقديمها فى إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالى الخدمات الصحية التى تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من ١٤٥ مليون خدمة استفاد منها ٩٠ مليون مواطن.

كل ما تريد معرفته عن حملة «١٠٠ يوم صحة»

