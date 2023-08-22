الأولمبية تهئ اتحاد الخماسي بذهبية أحمد حامد ومعتز وائل وفي بطولة العالم بإنجلترا

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بعد حصول الثنائي أحمد حامد ومعتز وائل على الميدالية الذهبية لمنافسات التتابع ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة باث بإنجلترا

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للاعبين أحمد حامد ومعتز وائل والجهاز الفني للمنتخب وذلك بعد تحقيق أميرة قنديل وملك إسماعيل ذهبية تتابع السيدات في نفس البولة واستمرار تحقيق هذه النتائج المميزة، مع خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية

وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.