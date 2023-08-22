اقرأ غدا في "البوابة".. المسيرات الأوكرانية تواصل هجومها على موسكو.. وروسيا تدمر سفينة استطلاع أوكرانية في البحر الأسود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 23 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

هجوم متبادل

المسيرات الأوكرانية تواصل هجومها على موسكو.. وروسيا تدمر سفينة استطلاع أوكرانية في البحر الأسود

غضب صيني.. اليابان تتخلص من مياه فوكوشيما المشعة في المحيط الهادئ

فزع في طوكيو وسيول.. كوريا الشمالية تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

"بريكس وأفريقيا".. قمة البحث عن نظام عالمي جديد في مواجهة الهيمنة الغربية

تسوية الأزمة الفلسطينية.. مصر والأردن تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري

داليا عبد الرحيم مساعدًا.. لرئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسالم السياسي

2 مليون طفل يحتاجون لمساعدة عاجلة في النيجر

500 طفل ماتوا من الجوع في السودان منذ بدء الحرب