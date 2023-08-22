بحضور الدكتور محمد فضل الله.. تعرف على تشكيل اللجنة الأولمبية الإماراتية بعد الانتخابات

أجريت انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وفق أحدث نظام أساسى للجان الأولمبية الوطنية فى العالم.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم بدبي بحضور نائبا رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع استخدام تقنية الاتصال المرئي، وحضور ممثلي الاتحادات الرياضية، وحضور مختلف وسائل الإعلام.

وحضر الانتخابات الدكتور محمد فضل الله المستشار القانونى للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتيه، والذى قام بصياغة النظام الأساسى الجديد للجنة الأولمبية الإماراتية والمعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد “فضل الله” أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مشكل من رئيس وتسعة أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية وعضو يمثل الإتحادات الرياضية غير الأولمبية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وممثل للمرأة وممثل أخر للرياضيين الأولمبيين وأربعة يرشحهم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وتصوت عليهم الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه لا توجد انتخابات على مناصب مثل نائب رئيس أو الأمين العام، وهذا أمر يرجع لمجلس الادارة.



وأضاف أن هيكلة الجمعية العمومية هى الأحدث، حيث تضم بها ممثل رياضة عسكرية، ثلاثة ممثلين للرياضيين وممثل منتخب للأندية الرياضية، وأن لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية أعلنت عن فوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعضوية مجلس إدارة اللجنة للفترة (2021 – 2024 ).

كما أعلنت عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة استنادًا على ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور فضل الله ان لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران استهلت أعمال الجلسة الثانية التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024 من الإجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية بالتهنئة إلى الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024، وكذلك اكتساب فارس محمد المطوع رئيس لجنة الرياضيين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد انتخابه ممثلا للجنة الرياضيين في مجلس إدارة اللجنة.