تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالأميرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، حبس سيدتين 15 يومًا على ذِمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، وعثر بحوزتهما على مشغولات ذهبية.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالأميرية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتين بمحافظة القليوبية)، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.