فضل شاكر يطرح ثالث أعماله الغنائية "الأشخاص الغلط"

طرح الفنان فضل شاكر ثالث أعماله الغنائية بعنوان "الأشخاص الغلط" من كلمات الشاعر حسام سعيد ومن الحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، واشرف عام اياد النقيب.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان فضل شاكر بالعملين الأول بغيب بمزاجي والذي حمل اسم الألبوم "بغيب بمزاجي" والثاني "قال حب قال" وتصدرهما التريند في أغلب الدول العربية.

وتقول كلمات الأغنية:

بغلط طول عمري ومش بتعلم من غلطاتي و مفيش ولا مرة اخترت وكانت صح اختياراتي

ما بحبش غير الناس إللي تبوظلي حياتي وبروح ليها برجلي كمان

بطلع من ضربة لضربة ومن جرح على التاني وكأن الجرح لايقلي ومتفصل علشاني

ما راهنتش على حد انا ابدا وكسبت رهاني لازم على طول اطلع خسران

أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس

أفضل اطنش عيوب وابلعلهم الزلط ومش بافوق غير لما بتكون خربت خلاص

أنا مبهر في اختيار الأشخاص الغلط.. بنقيهم نقاوة من وسط كل الناس

للاستماع للأغنية " الاشخاص الغلط " على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر " اليوتيوب " وعلى كافة الإذاعات العربية والخليجية وكافة المنصات والمتاجر الإلكترونية.

https://youtu.be/7KtdNh-1Gto