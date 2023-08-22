رئيس جنوب إفريقيا: بريكس غيرت بشكل كبير من طابع الاقتصاد العالمي

أفاد الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، بأن مجموعة بريكس تعمل جاهدة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها، وأنها قد غيرت بشكل كبير من طابع الاقتصاد العالمي.

وخلال جلسة انطلاق أعمال قمة بريكس الـ15 في مدينة جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا، أشار رامافوزا إلى ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي العالمي قائمًا على مبادئ الشفافية والاندماج، وأنه يجب أن يتماشى مع معايير منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن هناك نداءات لإصلاح المنظمات الدولية لتتماشى مع التطورات الحالية.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس جاهز لدعم أجندات التنمية في عدة دول، معربًا عن أهمية دور المجموعة في الهيكل الاقتصادي العالمي. وأعرب عن تفاؤله بأن يستمر هذا الدور في المستقبل.

وشدد رامافوزا على أهمية اقتصادات مجموعة بريكس في دفع نمو الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنه من المهم توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة. وأوضح أن المجموعة لديها إمكانات كبيرة للاستثمار في مختلف المجالات.

وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن قمة بريكس الحالية تمثل فرصة لتعزيز الشراكة مع إفريقيا، وأشار إلى أهمية استغلال الموارد الضخمة للقارة. وأضاف أن الدول الإفريقية تهدف إلى تحقيق تحول من البقاء كموردين للمواد الخام إلى الاستثمار في الإنتاج والتصدير.

وختم رامافوزا بالتأكيد على أن موارد إفريقيا الطبيعية يمكن أن تكون دافعًا للاستثمارات وتحقيق النمو على القارة، ودعا إلى تخصيص الأموال لتعزيز البنية التحتية في مجالات مثل الاتصالات والطرق وغيرها.