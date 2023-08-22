10 ملايين سائح استقبلتهم إسبانيا في يوليو الماضي

تشهد إسبانيا انتعاشة في مجال السياحة، حيث وصل ما يقرب من 10.3 مليون سائح إلى البلاد عبر مطاراتها الدولية في يوليو 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 11.5 % مقارنة بعام 2022.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المعهد الإسباني للسياحة، توريسسبانيا، أنه مقارنة بالأرقام القياسية التاريخية في يوليو 2019، فإن أرقام يوليو 2023 تظهر انخفاضًا بنسبة 1.62 % فقط، عما قبل الجائحة، ونتيجة لذلك، فإن 56 % من إجمالي تدفق السائحين يأتي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخاصة بولندا والبرتغال وإيطاليا.

وأكد تقرير توريسبانا، أنه مقارنة بالعام الماضي، فإن الأسواق التي أظهرت أكبر ارتفاع في يوليو كانت بقيادة بولندا، مع زيادة قدرها 34.7 %، وتليها البرتغال وإيطاليا بمعدلات نمو بلغت 23.3 % و18.8 % على التوالي، وفي الوقت نفسه، ساهم المسافرون من المملكة المتحدة بنسبة 24.1 % من إجمالي الوافدين إلى إسبانيا، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 8.2 %، وأثر هذا النمو بشكل إيجابي على جميع المناطق، وخاصة جزر البليار والكناري، اللتين استقبلتا 28.7 % و20.1 % من المسافرين البريطانيين، على التوالي.

وجاء في التقرير أن "عدد الركاب القادمين من ألمانيا (14.2 % من الإجمالي) ارتفع بنسبة 6.6 %، واستفاد منهم بشكل خاص جزر البليار (48.4 % من الركاب)".

كما شهد شهر يوليو ارتفاع عدد منتسبي الضمان الاجتماعي المرتبطين بالأنشطة السياحية بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، ليصل إجماليهم إلى 2,807,626 عامل بالقطاع.

وتظهر البيانات التي قدمتها وزارة السياحة الإسبانية أيضًا أن العمالة في قطاع السياحة تمثل 13.6 % من إجمالي الفروع في الاقتصاد الوطني، ومع ذلك، بالمقارنة مع شهر يوليو 2019، الذي كان يضم 2,618,636 شركة تابعة، فإن هذه الزيادة تمثل نموًا بنسبة 7.2 %.

وشهد قطاع السياحة الإسباني في الربع الثاني من عام 2023، زيادة في التوظيف، ليصل إلى 2,864,776 عاملاً. ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 5.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ونمو بنسبة 6.3 % مقارنة بعام 2019.

علاوة على ذلك، سجل مجال الأنشطة السياحية، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري، زيادة قدرها 146.678 موظفا مقارنة بعام 2022، وهو ما يشكل ربع إجمالي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الإسباني، والتي بلغت في مجملها 589.000 منصب عمل.