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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محمد فتحي يكتب: يا عدرا يا أعظم أم

الشاعر محمد فتحي
الشاعر محمد فتحي
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يا عدرا يا أعظم أم 

كتب : الشاعر والكاتب محمد فتحي 

كل سنة و أنتى طيبة
يا مريم يا أم النور
كل سنة و أنتى قريبة
من العليل و المكسور

الكل بيطلب معجزاتك
تشفى المريض بأذنه
تعالى بصورتك و ذاتك
فرحى كل اللى حزنوا

الكل بيستنى أعيادك
اللى مليانة خير و بركة
الكل بيشتاق لميعادك
فيه لمتنا بتكون مشتركة

يا مريم يا أعظم السيدات
زيك مفيش فى البشرية
فى الماضى و فى الجايات
هتفضلى دايما الأم المثالية

فى القرأن الكريم مذكورة
فى الكتاب المقدس كمان
القرأن الكريم كرمك بسورة
فى الأنجيل كرمك الرحمن

بكتبها بالخط الصريح
بقولها و كلمتى واضحة
يا مريم يا أم المسيح
أنتى أعظم صالحة

فى يوم عيد الأمهات
أختارت أنى أكتب ليكى
أنا اللى نظرى مااااات
شوفت كل النور فيكى

كل سنة و أنتى أمى
اللى مفيش زيها
بنورك دايما تضمى
الدنيا و تزيدى ضيها

الأم المثالية الإنجيل الكتاب المقدس محمد فتحي