محمد فتحي يكتب: يا عدرا يا أعظم أم

يا عدرا يا أعظم أم

كتب : الشاعر والكاتب محمد فتحي

كل سنة و أنتى طيبة

يا مريم يا أم النور

كل سنة و أنتى قريبة

من العليل و المكسور

الكل بيطلب معجزاتك

تشفى المريض بأذنه

تعالى بصورتك و ذاتك

فرحى كل اللى حزنوا

الكل بيستنى أعيادك

اللى مليانة خير و بركة

الكل بيشتاق لميعادك

فيه لمتنا بتكون مشتركة

يا مريم يا أعظم السيدات

زيك مفيش فى البشرية

فى الماضى و فى الجايات

هتفضلى دايما الأم المثالية

فى القرأن الكريم مذكورة

فى الكتاب المقدس كمان

القرأن الكريم كرمك بسورة

فى الأنجيل كرمك الرحمن

بكتبها بالخط الصريح

بقولها و كلمتى واضحة

يا مريم يا أم المسيح

أنتى أعظم صالحة

فى يوم عيد الأمهات

أختارت أنى أكتب ليكى

أنا اللى نظرى مااااات

شوفت كل النور فيكى

كل سنة و أنتى أمى

اللى مفيش زيها

بنورك دايما تضمى

الدنيا و تزيدى ضيها