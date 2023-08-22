محمد فتحي يكتب: يا عدرا يا أعظم أم

يا عدرا يا أعظم أم
كتب : الشاعر والكاتب محمد فتحي
كل سنة و أنتى طيبة
يا مريم يا أم النور
كل سنة و أنتى قريبة
من العليل و المكسور
الكل بيطلب معجزاتك
تشفى المريض بأذنه
تعالى بصورتك و ذاتك
فرحى كل اللى حزنوا
الكل بيستنى أعيادك
اللى مليانة خير و بركة
الكل بيشتاق لميعادك
فيه لمتنا بتكون مشتركة
يا مريم يا أعظم السيدات
زيك مفيش فى البشرية
فى الماضى و فى الجايات
هتفضلى دايما الأم المثالية
فى القرأن الكريم مذكورة
فى الكتاب المقدس كمان
القرأن الكريم كرمك بسورة
فى الأنجيل كرمك الرحمن
بكتبها بالخط الصريح
بقولها و كلمتى واضحة
يا مريم يا أم المسيح
أنتى أعظم صالحة
فى يوم عيد الأمهات
أختارت أنى أكتب ليكى
أنا اللى نظرى مااااات
شوفت كل النور فيكى
كل سنة و أنتى أمى
اللى مفيش زيها
بنورك دايما تضمى
الدنيا و تزيدى ضيها