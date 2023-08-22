بيرسي تاو يتصدر قائمة جنوب أفريقيا بمعسكر سبتمبر

أعلن هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا، قائمة البافانا بافانا الرسمية لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت تواجد بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي على رأسها.

وتواجد تاو على رأس قائمة منتخب جنوب إفريقيا لمواجهتي نامبيا والكونغو الديمقراطية، في إطار الوديات الدولية التحضيرية لشهر سبتمبر القادم.

وتقام مباراة منتخب جنوب إفريقيا أمام نامبيا، يوم 9 سبتمبر المقبل، فيما يلتقي منتخب البافانا بافانا نظيره الكونغو الديمقراطية في 12 من الشهر ذاته.

وفي السياق ذاته، أعلنت رابطة الأندية المحترفة، إطلاق التصويت لاختيار أفضل جناح أيمن في الدوري المصري الموسم الماضي، والذي شهد استبعاد بيرسي تاو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأثار استبعاد بيرسي تاو من صراع أفضل جناح أيمن في الدوري الممتاز الموسم الماضي، دهشة مستخدمي السوشيال ميديا من جمهور الأهلي، في ظل المستوى المميز الذي قدمه مع المارد الأحمر خلال الموسم، ولكن فيما يلي نستعرض أرقام الرباعي المتنافس على الجائزة بالإضافة إلى بيرسي تاو: