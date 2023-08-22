رئيس البرازيل: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي مع جميع الدول النامية

قال لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي، إن مجموعة بريكس باتت تشكل 42% من الناتج المحلي العالمي، مضيفا خلال قمة البريكس، المنعقدة في جنوب أفريقيا : "نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى مع جميع الدول النامية".

وأكد: أطلقنا خطة جديدة للبنية التحتية في بلادنا قد تجذب اهتمام المستثمرين من دول البريكس.

ووصل وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة فى القمة الـ15 لدول البريكس.

وسيمثل لافروف روسيا في قمة البريكس بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة عبر الفيديو.