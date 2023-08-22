تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب زاد بقيمة 20 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع مجددا بحلول تعاملات المساء، لتصبح قيمة الزيادة في الجرام الواحد حتى الآن 45 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1523 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1960 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 2611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.