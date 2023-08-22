بوتين خلال قمة "بريكس": التخلص من الدولار عملية لا رجعة فيها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التخلص من الدولار في التسويات بين دول "بريكس" عملية لا رجعة فيها.

وأكد بوتين أن "بريكس" تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع النمو الاقتصادي.

وأعرب بوتين عن استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وأوضح بوتين أنه هناك تحديات أمام مجموعة "بريكس" من تقلبات أسعار الطاقة والتصرفات غير المسؤولة من عدة دول.

وأشار بوتين إلى أن الاستثمار في دول بريكس زاد بمعدل 6 أضعاف.

ونوّه بوتين إلى أن روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.

وأشار إلى أن وسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا.

وأكد بوتين أن روسيا ستبقى موردا موثوقا للغذاء لأفريقيا.

