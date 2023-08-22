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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الوزراء السعودى يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر فى مجال الموارد المائية والرى

مجلس الوزراء السعودى
مجلس الوزراء السعودى
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وافق مجلس الوزراء السعودى، على مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الموارد المائية والرى بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وأوضح وزير الإعلام السعودى سلمان بن يوسف الدوسرى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس جامعة تبوك - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة الملك سلمان الدولية بمصر في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال البحثي والأكاديمى والتدريبى بين الجامعتين.

مجلس الوزراء السعودي مذكرة تفاهم المصرية الموارد المائية والري السعودية