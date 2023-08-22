المدير التنفيذي الجديد بالزمالك يعين نائبًا له

اتخذ حسن موسي المدير التنفيذي الحالي بالزمالك، قرار بتعيين كمال الخولي نائبا له داخل النادي الأبيض وذلك لمساعدته على إنهاء الملفات الهامة وتسيير الأمور بالنادي وخدمة الأعضاء .

ويقود الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مؤقتة لأشهر قليلة مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلا من: حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشرف على انتخابات الزمالك المقبلة لجنة من وزارة الرياضة تناقش طلبات المتقدمين للترشح وتراجع أوارقهم ثم تكرر قبول ترشحهم أو رفضها.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ويعد حسين لبيب وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنانيني من أبرز المرشحين لخوض انتخابات الزمالك المقبلة المقرر لها بعد أشهر قليلة .