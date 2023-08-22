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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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hلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الثلاثاء، كارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI،وذلك على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم  .
وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية ، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه ، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28 .

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وأكد أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية ، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

هانى سويلم وزير الموارد المائية والري المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه ستوكهولم الإسبوع العالمي للمياه