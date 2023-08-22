وزير الري يلتقي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم

hلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الثلاثاء، كارين جارديس المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI،وذلك على هامش مشاركته فى الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد الدولي للمياه بستوكهولم والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية ، هذا التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه ، وجناح المياه بمؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتعاون الحالي في الإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ القادم COP28 .



وأكد أهمية دعم المعهد لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه" AWARe والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى ، والتى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى مع إعطاء الأولوية للدول الإفريقية ، مع توجيه الدعوة للمعهد لحضور الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمبادرة والمقرر عقده ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .