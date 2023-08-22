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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت طعام

زيت خام
زيت خام
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية “1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد”.

وقالت الهيئة ان العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 5  إلى 20 أكتوبر 2023 و/او من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023
وأضافت في بيان لها اليوم أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

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