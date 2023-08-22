السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت طعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية “1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد”.

وقالت الهيئة ان العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/او من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023

وأضافت في بيان لها اليوم أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.