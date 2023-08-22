"الإسعاف" تطلق الاختبارات المؤهلة لنيل المنحة التدريبية التابعة لمؤسسة الجايكا باليابان

اعلنت هيئة الإسعاف المصرية، عن انطلاق أولى فعاليات الاختبارات المؤهلة لنيل المنحة التدريبية التي تقدمها مؤسسة الجايكا بدولة اليابان.

وتأتي تلك الاختبارات بتوجيهات من الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بضرورة إنتقاء أفضل العناصر البشرية فنياً وتعليمياً، في إطار من الحيادية والشفافية لضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتقدمين لنيل المنحة.

يأتي الإعلان عن تلك المنحة في إطار سلسلة من البرامج الدراسية و التدريبية المعتمدة دولياً، التي دشنها الدكتور عمرو رشيد مؤخراً والتي تهدف إلى تأهيل الفرق الإسعافية بالهيئة لمواكبة أعتى النظم الإسعافية تقدماً وتطوراً.

تقام الاختبارات على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، وذلك بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهد التقديم للمنحة إقبالاً كثيفاً من مقدمي الخدمات الإسعافية بالهيئة، حيث يخوض أكثر من 278 متقدم سلسلة من الاختبارات التحريرية والتي تعمل على قياس نواحي فنية ومعرفية وكذلك قياس القدرات الذهنية للمتقدم، كما تتضمن الاختبارات مقابلة شخصية مع كل متقدم على حدا.