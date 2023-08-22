أوكرانيا: دهم مراكز تجنيد تابعة للجيش في إطار تحقيق مرتبط بالفساد

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، الثلاثاء، أنه تم دهم أكثر من مئتي مركز للتجنيد العسكري في البلاد للقضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.

وقالت النيابة عبر تليجرام إن "قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريبا، وحاليا، يتم تنفيذ أكثر من مئتي عملية دهم في شكل متزامن".

وحثت أوكرانيا مواطنيها في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في المكاتب التابعة للجيش، وذلك "للتغلب على خوفهم"، مع استمرار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على القوات الروسية.

وفي فبراير، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعبئة عامة لمواجهة القوات الروسية، وأصبح جنود الاحتياط الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في مرمى الاستدعاء.

ووقع زيلينسكي مرسوما، يؤكد قرارا بإقالة جميع رؤساء مكاتب التجنيد في الأقاليم، بعدما كشف تحقيق على مستوى البلاد عن عشرات القضايا المتعلقة بالفساد والانتهاكات.

يُشار إلى أن السلطات الأوكرانية أعلنت نهاية يوليو الماضي اعتقال مفوض سابق في الجيش كان مكلفا في عملية التعبئة، للاشتباه في شراء فيلا بإسبانيا بـ4 ملايين يورو، خلال الحرب مع روسيا.