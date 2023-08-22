رئيس جامعة المنيا يزور طالبًا وافدًا بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على صحته

زار الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أحد أبناء الجامعة من الطلاب الوافدين بالمستشفى الجامعي؛ للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد أن حالته مستقرة ومطمئنة؛ وذلك لأصابته بوعكة صحية نقل على أثرها للمستشفى الجامعي، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام ورعاية ابناءها من الطلاب وخاصة الطلاب الوافدين ضيوف الجامعة، في بلدهم الثاني مصر.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، د. حسام شوقي عميد كلية الطب، ود. أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وايمان حمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وجه رئيس الجامعة إلى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالب.