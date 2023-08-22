محافظ أسوان: موسم حصاد القمح تخطى المستهدف بنسبة 198.3%

شهدت محافظة أسوان موسم حصاد متميز ومبشر بكل الخير لمحصول القمح لعام 2023 ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3 % حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألفا و374 طنا.

ولفت إلى أن ذلك جاء نتيجة لما تم تقديمه من التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح الموسم وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى ، وهو الذى تجاوز الأعداد المستهدفة حيث أنه تم توريد 148 ألف و 81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة ، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى ، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوى .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف ، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ، وهو الذى كان له الأثر الأكبر فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر ، مشيراً إلى أنه تم إغلاق المواقع التخزينية منذ الأمس الإثنين 21 أغسطس الجارى بدائرة المحافظة ، ويتم سحب وإستخدام الأقماح المحلية لموسم الحصاد 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من برامج القمح التموينى وطبقاً لنسب الخلط المقررة .