المخرج أحمد البوهي يعلن تفاصيل حفل افتتاح المهرجان التجريبي

أعلن المخرج أحمد البوهي، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ومخرج حفل افتتاح المهرجان، عن تفاصيل حفل افتتاح الدورة الثلاثين، المقرر أن يقام يوم الجمعة 1 سبتمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال المخرج أحمد البوهي، إن حفل افتتاح المهرجان، سوف يشهد عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، وكما سيتم لأول مرة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بعرض الافتتاح، موضحا أن هناك مفاجأة فيما يخص مقدمي الحفل.

وأضاف "البوهي" فقرة المراسم وكلمات وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي والذي سوف تستغرق مدة 40 دقيقة، وبعدها سوف سيكون نصف ساعة استراحة، وبعدها يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي،عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين و المطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، وإكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.