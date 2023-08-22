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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيف شاهين يفوز بعضوية اتحاد العاب القوى المتوسطي

وزير الرياضة بصحبة
وزير الرياضة بصحبة سيف شاهين
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فاز سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى بعضوية مجلس إدارة اتحاد العاب القوى المتوسطي في الانتخاب التي أقيمت على هامش فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا ببودابست المجر 2023.

ونظم اتحاد دول حوض البحر المتوسط لألعاب القوى ، الساعات الماضية ،الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وأسفرت عن فوز الدكتور سيف الله شاهين بعضوية مجلس إدارة اتحاد العاب القوى المتوسطي.

ويترأس سيف شاهين اتحاد العاب القوى المصرى في أخر دورتين منذ نجاحه في دورة ٢٠١٧.

وتضم قائمة الفراعنة  المشاركة في  بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا ببودابست المجر 2023 كلا من: إيهاب عبد الرحمن - رمي الرمح ومصطفى الجمل - الإطاحة المطرقة ومصطفى عمرو - دفع الجلة ومحمد مجدي حمزة- دفع الجلة.
وبسنت حميدة  - ٢٠٠ متر عدو وإسراء عويس  _ الوثب الطويل. 

ويرأس البعثة حاتم فودة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى. 
ويقود المنتخب الوطني المدير الفني محمد عبد الرؤوف دياب والمدربون: خالد شوقي - محمد عباس - هشام علي حسن _ ياسر فتحي.

من جانبه أكد الدكتور سيف الله شاهين أن منتخب مصر يملك عناصر مميزة ولديه إصرار على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة ولمست ذلك من خلال حديث مع اللاعبين خلال معسكرهم التدريبي الحالي.

ووجه رئيس اتحاد ألعاب القوى الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب لدعمه الكبير لألعاب القوى ومساندته لكل الأبطال مؤكدا أن الجميع يسعى لرفع العلم المصري في كافة المحافل الدولية والعالمية.

جدير بالذكر أن بطولة العالم تقام حاليًا بالمجر وتستمر حتى 27 أغسطس الجاري.

حاتم فودة بعضوية مجلس إدارة اتحاد العاب القوى المتوسطي سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب بطولة العالم لألعاب القوى