بعد ملايين بوبو.. أزمة مستحقات مالية تواجه فيوتشر مع سموحة

يواجه نادي فيوتشر أزمة في الفترة الحالية بسبب مطالبات من لاعبين وأندية بدفع مستحقات مالية كبيرة متأخرة .

وطالب نادي سموحة من فيوتشر بدفع 17 مليون جنية نظير صفقة انتقال عبدالكبير الوادي من سموحة لفيوتشر، وهدد النادي السكندري فريق فيوتشر بإيقاف القيد .

يأتي ذلك بعدما طالب محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز الحالي وفيوتشر السابق في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، من إدارة فيوتشر بصرف قرابة 4 ملايين جنية من مستحقاته المتأخرة، معبرا عن غضبه من تهرب النادي من الدفع حتى الآن والمماطلة ومنحه وعود لا تتحقق .

ويخوض فريق فيوتشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث يركز الجهاز الفني حاليا على الجوانب البدنية ثم سيجهز اللاعبين بشكل فني قوي بعد خوض مباريات ودية .

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

وكان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.