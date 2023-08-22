اليوم.. يد الزمالك يواجه الحشد العراقي بربع نهائي البطولة العربية

يلتقي فريق يد الزمالك، اليوم الأربعاء مع فريق الحشد العراقي، وذلك ضمن مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أول أمس الإثنين، على الشعلة اليمني بنتيجة 51 - 14، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية لليد المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

ويدخل الزمالك لقاء اليوم أمام الحشد ولا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة .

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.