انطلاق المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الـ30 للمهرجان التجريبي.. صور

انطلقت منذ قليل، وقائع المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بقاعة المؤتمرات في المجلس الأعلى للثقافة، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر 2023.

حضر المؤتمر الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي المنسق العام، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والدكتور أيمن الشيوي مديرا.

رحب الإعلامي مصطفى الكيلاني، مدير المركز الإعلامي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قائلا: إن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، واحد من أهم المهرجانات المسرحية، التي تتميز بالأساليب المسرحية المختلفة، وتحرص هذه الدورة على إثراء المكتبة العربية بالإصدارات المسرحية المتنوعة.

من جهته قال الدكتور محمد سمير الخطيب، عضو اللجنة العليا للمهرجان، لقد تضمنت إصدارات المهرجان ترجمة بعض الكتب التي تضخ مفاهيم جديدة للأداء المسرحي، والتجارب المسرحية بأوروبا، إضافة إلى بعض الكتب منها كتاب "فن المسرح"، وغيرها من الإصدارات.

يقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كما تضم العليا عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

ويعد المهرجان أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، والذي يهدف إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.