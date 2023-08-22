تعرف على طلبات مدرب سلة الزمالك من اللجنة الثلاثية الجديدة

جهز أحمد مرعي مدرب فريق كرة السلة بالزمالك، طلبات مهمة لعرضها على اللجنة الثلاثية للنادي التي تم تعيينها منذ ساعات من قبل وزارة الرياضة .

ويقود الزمالك حاليا لجنة ثلاثية مكلفة من وزارة الرياضة تضم كل من، حسن موسي مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

ويأتي أول طلبات أحمد مرعي بصرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني المتأخرة، وثاني الطلبات إقامة معسكر بالخليج قبل كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر له ببداية الموسم الجديد بدولة البحرين .

يذكر أن سلة الزمالك قد تعاقد حتى الآن مع 3 صفقات وهم، أحمد إسماعيل قادما من سلة الأهلي، وعلي عمر لاعب الاتصالات، وأدهم إليدا لاعب مصري قادم من كندا .

وكان الزمالك قد واجه موسم غير جيد بالعام الماضي وخسر العديد من الألقاب، ويرغب في التعويض بالموسم الجديد بعد ضم بعض الصفقات الجديدة.