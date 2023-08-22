الاتفاق بين هيئة موانئ البحر الأحمر وبتروتريد للعمل في 4 موانئ جديدة

اتفقت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع شركة بتروتريد للعمل على تجميع وتدوير المخلفات البحرية بأربع موانئ أخرى ضمن نطاق هيئة موانئ البحر الاحمر وهم : موانئ شرم الشيخ وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء وموانئ الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر .

كما تم الاتفاق على إعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة بجميع انواعها بالموانئ المذكورة وتجديد واعادة تطوير تشغيل وحدة استقبال المخلفات بميناء شرم الشيخ من خلال شركة بتروتريد ، كما تم الاتفاق على انشاء وحدة استقبال مخلفات سائلة بميناء الزيتيات بالسويس بسعة ٤٠٠ طن وذلك طبقا للبرتوكول الموقع الشركة .

وفي سياق متصل كرمت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر برئاسة اللواء مهندس أ.ح محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة ، صباح اليوم ، الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة بتروتريد ، وذلك تقديراً لمجهودات الشركة في تجميع و تدوير المخلفات البحرية من موانئ الزيتيات و بورتوفيق بالسويس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة العمل على التخلص الآمن من المخلفات البترولية السائلة و الزيوت البحرية المستعملة و الحفاظ على البيئة البحرية