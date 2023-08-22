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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يكرم المتفوقين من الطلاب ذوي الهمم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء أوائل الخريجين من ذوى الهمم للعام الدراسى 2023 م ، وذلك تقديرًا لجهودهم أثناء دراستهم بالجامعة تشجيعًا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليًا. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية  نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز الأشخاص ذوى الاعاقة، الدكتورة سارة زيدان نائب مدير المركز.

فيما تم تكريم كل من سهيلة محمد حامد الأولى على شعبة اذاعة وتليفزيون قسم الاعلام كلية الآداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، محمد فرج زكى قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب  بتقدير جيد جدًا، ندى أشرف ابراهيم قسم وثائق ومكتبات كلية الآداب  بتقدير جيد جدًا، تسنيم أحمد سعد موافي قسم  تكنولوجيا المعلومات كلية الحاسبات والمعلومات بتقدير جيد جدًا. 

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره بتواجده بين أبنائه المتفوقين بمختلف الكليات من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون إليه.

وأكد أن هذا التفوق دليل على قوة إرادتهم،  والعزيمة والاصرار على النجاح رغم المصاعب والتحديات، وهو دليل واضح أن بداخل كل طالب منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز،  ووجه الشكر إلي جميع القائمين علي العملية التعليمية بالكليات ومركز الأشخاص ذوى الاعاقة ووحدات رعاية  الطلاب ذوى الهمم على ما قدموه من جهد لمساندة ودعم أبنائنا الطلاب، مثمناً جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفى هذا الصدد أكد الدكتور محمد عطية  أن الجامعة  تعمل علي دعم طلابها من ذوى الهمم والمتفوقين بها، وتوفير كافة الخدمات الطلابية والدعم النفسى والمعنوى واللوجستى وتزويد الطلاب بوسائل التعلم التى تساعدهم على التفوق فى دراستهم بالتخصصات المختلفة.

كما توجه بخالص التهنئة إلى الطلاب المتفوقين على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار .

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أشخاص ذوي الإعاقة الدكتور شريف يوسف خاطر المنصورة جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة