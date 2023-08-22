عصام فرحات يتابع انتظام إجراءات قيد الطلاب بجامعة المنيا الأهلية

أجرى الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، يرافقه الدكتور أبو هشيمة مصطفي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، صباح اليوم جولة تفقدية لمتابعة انتظام سير إجراءات قيد الطلاب المقبولين للالتحاق بكليات جامعة المنيا الأهلية للعام الجامعي 2023/2024، واستلام أوراقهم بمقر جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال التنسيق للمتقدمين إلكترونياً، وإعلان النتائج وفقاً للحدود الدنيا المعلنة للقبول المبدئي بالكليات السبعة المتاحة لهذا العام بكليات: "الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة، والحاسبات والذكاء الصناعي، وبرنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال".

ووجه رئيس الجامعة بتيسير كافة الإجراءات، وتوفير جميع وسائل الراحة لجميع الطلاب، وتوفير أماكن انتظار لأولياء الأمور، والرد على كافة الاستفسارات حرصاً على مستقبلهم، مشيراً بأن الجامعة الأهلية تسعي لتقديم أعلي مستويات الخدمة لطلابها في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.