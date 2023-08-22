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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية واشتعالها بالضبعة

محاولات السيطرة على
محاولات السيطرة على الحريق
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة اختناق، اليوم الثلاثاء، نتيجة حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها، وذلك على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام مدخل مدينة الضبعة الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي.  

استقبل مستشفى الضبعة المركزي 3 مصابين هم: محمد  علي احمد 31 سنة، مصاب  بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم واشتباه خلع بالكتف الايمن، ومحمود محمد ابراهيم 45 سنة من قوات الحماية المدنية مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، ومجدي دياب حسين 49 سنة من قوات الحماية المدنية مصاب باختناق نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون.

وتم اتخاذ اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

مطروح الضبعة مستشفى الضبعة المركزي سيارة محملة بالمواد البترولية طريق مطروح الإسكندرية الساحلي