رئيس مركز الشهداء يتفقد سير العمل بمجمع خدمات المواطنين بكفر عشما

قام طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم يرافقة محمد عمران نائب رئيس المدينة بجولة ميدانيةٍ بمجمع خدمات المواطنين بكفر عشما تفقد خلالها سير العمل وانتظام حضور الموظفين بالوحدة القروية وإدارات المجمع مؤكداً على ضرورة الالتزام وتضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيتها في وقتها حرصاً على صالح المواطن.

وشدد رئيس المدينة على نظافة المجمع ليظل دائماً بالمظهر اللائق الذي يتماشى وجهود الدولة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

وخلال تواجده بالمجمع بحث رئيس المدينة عدد من شكاوى المواطنين موجهاً بسرعة تلبيتها تخفيفاً عن المواطنين.

والجدير بالذكر أن مجمع خدمات المواطنين قد أقيم على مساحة ٤٠٠ متر٢، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب بريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب تموين مما يُسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.