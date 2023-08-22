الرئيس العراقي يؤكد أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والحفاظ على سيادة بلاده

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل المشترك لترسيخ الأمن والحفاظ على سيادة العراق بما يحقق الازدهار والتطور في المجالات الأخرى للمواطنين.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرئيس رشيد استقبل، في قصر بغداد، الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق والوفد المرافق له، حيث استعرضا الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية، والتأكيد على مواصلة التدريب والإعداد لرفع القدرات القتالية لقوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية.

من جانبه، استعرض الوفد الخطط التدريبية، مؤكدا أهمية توجيهات الرئيس العراقي في المحافظة على المكتسبات الأمنية وتحقيق الاستقرار في البلاد.