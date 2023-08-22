رئيس أشمون يقود حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بشن حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

خلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .