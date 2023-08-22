ads
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس أشمون يقود حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع المدينة

جانب من الازالة
جانب من الازالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقه أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بشن حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

خلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .

ازالة الاشغالات الإشغالات والتعديات المنوفية الوحدات المحلية رئيس أشمون