وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده في قمة "البريكس" بجنوب إفريقيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كلف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، برئاسة وفد البلاد المشارك في الدورة الـ 15 لقمة "البريكس" التي ستنعقد في بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت 2023، والتي ستشهد مشاركة أكثر من ستين دولة من كافة القارات.

ومن المنتظر أن يشارك الوزير في الجلسة الحوارية بين مجموعة "البريكس" وإفريقيا يوم 24 أوت 2023 تحت عنوان "BRICS Africa outreach and BRICS Plus dialogue" كما سيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الإفريقية ومجموعة "البريكس".

وستكون للوزير مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة، وفق ما نشرته وزارة الشؤون الخارجية.

يشار إلى أن قمة مجموعة بريكس الـ 15 تنطلق، اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023، بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، وسط توقعات بتوسيعها بقبول أعضاء جدد، ووضع خريطة طريق اقتصادية وتجارية ومالية للتكتل.