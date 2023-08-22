مصدر بالأهلي يكشف أخر تطورات المفاوضات مع سوزا

كشف مصدر داخل نادي الأهلي، أخر تطورات مفاوضات النادي مع جوستافو سوزا لاعب فريق جايينبوك الكوري الجنوبي، حيث وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر للبوابة نيوز: مسئولي نادي الأهلي يعقدون جلسة عبر تقنية زووم مساء اليوم مع نادي جايينبوك الكوري الجنوبي، واللاعب جوستافو سوزا لاعب الفريق الكوري الجنوبي.

ويسعي النادي الأهلي خلال الجلسة، إلي التوصل لاتفاق بشأن ضم سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ورفع النادي الأهلي عرضه إلي ما يقرب من 960 ألف دولار لصالح النادي الكوري لضم اللاعب، في الوقت ذاته يضغط اللاعب على مدرب الفريق الكروي، للرحيل إلي الأهلي.

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، سوف يصل القاهرة يوم الثلاثاء القادم، قادما من سويسرا بعد انتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها عقب مباراة المصري في دور الـ٨ لبطولة كاس مصر التي أقيمت يوم ٣ أغسطس الجاري.

ويتابع كولر خلال فترة الإجازة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في النمسا المقرر له خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجاري حتى يوم ٦سبتمبر المقبل. وحدد الجهاز الطبي يوم ٢٤و٢٥ أغسطس الجاري موعدا لإجراء الفحوصات والقياسات الطبية الخاصة باللاعبين استعدادا للموسم الجديد.



