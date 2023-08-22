ڤاليو تعلن عن تغيير علامتها التجارية للتحول إلى مؤسسة شاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تغيير استراتيجي يشمل تغير علامتها التجارية ومركزها التنافسي، بما يعكس تحول ڤاليو من أحد أكبر مقدمي حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) كشركة تمويل استهلاكي إلى مؤسسة تكنولوجيا خدمات مالية شاملة تقدّم باقة من الحلول والمنتجات المالية المتكاملة والمتنوعة.

ويعد تغيير العلامة التجارية خطوة فارقة في مسيرة الشركة نحو تحقيق التطور والنمو، حيث تركز على توسيع وتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها للعملاء وتعزيز تواجدها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية دائم التغير.

ونجحت شركة ڤاليو، منذ نشأتها في الحفاظ على مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية التي تواكب تطلعات العملاء، وتعزز نمط حياتهم المتطور. وإدراكًا من الشركة للتطورات المتلاحقة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، فهي تسعى دائمًا إلى تطوير بنيتها التكنولوجية لتعزيز تجربة المستخدم، حيث قامت ڤاليو بتحديث تطبيقها الإلكتروني بشكل واضح ليعكس جميع منتجاتها وخدماتها، وذلك من خلال تصميم عصري وجذاب.

وفي ضوء هذا التغيير، قامت ڤاليو أيضًا بدمج منتجات وخدمات باي ناس تحت علامتها التجارية، ويتم الآن تقديم الخدمات المخصصة للشركات (B2B) تحت ’ڤاليو بيزنس‘. وتعدّ العلامة التجارية الجديدة لشركة ڤاليو تجسيدًا للقيم المتمثلة في المسؤولية، والابتكار والسرعة والمرونة، فضلًا عن التفاني في خدمة العملاء وفقًا لأعلى المعايير. وتعكس الخطوة الاستراتيجية لتغيير العلامة التجارية تحول الشركة، مما يعزز مكانتها في السوق المصري كالشركة الأولى دائمًا في تقديم كل ما هو جديد والرائدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، صرّح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، أنه منذ انطلاق ڤاليو في آخر 2017، بادت الشركة تصنع فرقاً في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية، حيث ركزنا على ابتكار حلول وتقديم كل ما هو جديد. وأكّد حسونة أن الشركة نجحت في التوسع بنطاق أعمالها التي لا تقتصر على خدمات التمويل الاستهلاكي فقط، بل تشمل حاليًا خدمات الاسترداد النقدي من خلال الحصول على قيمة الفواتير نقدًا وحلول الادخار والمنتجات الاستثمارية ومنصة خدمات إدارة الموظفين، وغيرها من الخدمات. وأكد حسونة أن الآن هو الوقت الأمثل لتغيير العلامة التجارية لشركة ڤاليو لتعكس تنوع محفظة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها، فضلًا عن مكانتها الرائدة كمؤسسة متخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأضاف حسونة أن هذا التحول بداية فصل جديد للشركة سيشهد مزيدًا من الجهود لعقد شراكات جديدة تعزز أطر التعاون مع أبرز اللاعبين في مختلف القطاعات، والعلامات التجارية العالمية والمبتكرين، من أجل توفير حلول مالية شاملة تلبي احتياجات جميع عملائنا، وتساعد شركاءنا على النمو.

ومن الجدير بالذكر، أن المنصات والبرامج التالية سوف تعمل تحت مظلة العلامة التجارية الجديدة المتطوّرة لشركة ڤاليو:

سيتم الآن تقديم جميع خدمات حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) تحت الاسم التجاري الجديد ‘U’، التي تقدم خطط وبرامج تمويل ميسرة حتى 60 شهراً من خلال البرامج التالية:

«شقلباظ»: برنامج الاسترداد النقدي الذي يتيح للعملاء استرداد قيمة مشترياتهم فورًا.

«معاك»: برنامج يستهدف تلبية احتياجات طلاب المرحلة الجامعية ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا.

«فاميلي»: برنامج يتيح لأقارب العملاء من الدرجة الأولى التي تزيد أعمارهم عن 16 عامًا الحصول على خدمات التمويل الاستهلاكي.

«ألتر»: برنامج تمويل التسوق الفاخر، والذي يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه.

«بيزنس»: منصة تقدم حلولًا فريدةً مخصصة للشركات (B2B) في مجال خدمات حلول الموارد البشرية، والذي يشمل بطاقات تحويل المرتبات والمزايا، بالإضافة إلى عدد من الخدمات المالية الأخرى (تعرف هذه المنصة سابقًا باسم "باي ناس" والتي استحوذت عليها «ڤاليو» خلال عام 2022).

«أكيد»: منتج ادخاري جديد يتيح للأشخاص الادخار مع الاستمتاع بالعوائد، حتى يتمكنوا من التسوق لاحقًا.

«فليپ»: منتج يتيح للعملاء إرسال الأموال واستلامها فوراٌ، وبطاقة الهدايا الأكثر انتشارًا في مصر.

«إنڤست»: - منصة استثمارية لتزويد العملاء بحلول استثمارية مرنة ومناسبة تحقق لهم عائداً تنافسياً، مثل صندوق استثمار AZ Valu الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع مجموعة «ازيموت»، وتطبيق EFG Hermes ONE، المنصة الإلكترونية الرائدة لتداول الأوراق المالية التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول بسرعة وسهولة إلى الأسواق العالمية في أي وقت ومن أي مكان.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتغيير العلامة التجارية في إطار التزام الشركة المتجدّد بتعزيز قدرات فريق العمل، وزيادة انتشارها، وتعظيم المردود الإيجابي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية. كما تواصل الشركة جهودها لترسيخ العلاقات الوطيدة مع قاعدة عملائها المتزايدة من خلال مواكبة تطلعاتهم وتقديم المنتجات والخدمات المبتكرة لهم.

قائمة بأبرز الإنجازات التي حققتها شركة ڤاليو حتى الآن: